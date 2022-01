Ylen ohjelmat osaksi Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastojen tapahtumia – järjestäjät: "Uusia ulottuvuuksia ja elämyksiä kirjastojen tapahtumiin"

Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastoissa on käynnistynyt pilottihanke, jossa kirjastot täydentävät ja rikastavat omia tapahtumiaan Yleisradion sisällöillä. Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastoihin kuuluu yhteensä noin 30 kirjastoa.

Tampereen kaupunginkirjastossa Ylen sisältöjä hyödynnetään esimerkiksi musiikkitapahtumissa ja koululaisryhmien vierailuilla. Lisäksi kirjastoon on suunnitteilla urheilun ja politiikan kisastudioita.

Jyväskylän pääkirjastolla Ylen sisältöjä nähdään alkuvuodesta näyttelyiden ohessa ja helmikuussa Sirpa Kähkösen kirjailijavierailun yhteydessä. Rajoitusten taas salliessa suunnitteilla on tuoda sisällöt osaksi kirjaston tapahtumia.

Idea kirjastoilta

– Yle on mielellään mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa, ja matalalla kynnyksellä kokeilemme yhteistyön muotoja kumppaneiden kanssa. Yle Areena on suomalaisten rakastama ja arvostama palvelu, ja on hienoa, että nyt kirjastojen kanssa kokeillaan Areenan uudenlaista, yhteisöllistä käyttöä. Ylen omatuotantoiset sisällöt Areenassa ovat tärkeä ja iso osa suomalaista kulttuuria, sanoo Yleltä päällikkö Minna Tiihonen.