Pienpaahtimoiden kahvimyllyt polkevat, koska suomalaisten maku muuttui: "Kahvi on muutakin kuin kofeiinipäräys"

Paahtimo valmistaa tällä hetkellä noin kymmentä eri kahvilaatua. Yritysten erikoistilaukset lisäävät eri laatujen määrää. Kiinnostus erityyppisiin kahvilaatuihin on kasvanut.

– Meillä kysyntä on kasvanut lähes 20 prosenttia vuodesta 2020, kertoo Lehmus Roasteryn toimitusjohtaja Arttu Muukkonen .

Kahvimaku on monipuolistunut

Perinteinen kaupan hyllyltä ostettu vaaleapaahtoinen suodatinkahvi on edelleen Suomen suosituin kahvi. Kulutustottumuksen muutokset näkyvät myös Suomen suurimman kahvipaahtimon Pauligin liiketoiminnassa, kertoo Suomen ja Baltian liiketoiminnan johtaja Lenita Ingelin .

– Tummapaahtoisten kahvien osuus on noussut jo lähes 30 prosenttiin kaikesta suomalaisten juomasta kahvista, sanoo Lenita Ingelin.

Kuluttajien kiinnostus eri kahvilaatuihin on kasvanut. Lenita Ingelin vertaa kahveja viinin maisteluun.

– Normaalin suodatinkahvinkeittimen lisäksi keittiössä on usein espressokeitin, kahvimylly ja muita laitteita, luettelee Lenita Ingelin.

Kahvi on luksustuote

Lehmus Roasteryn toimitusjohtaja Arttu Muukkosen mielestä paahtimoiden tehtävä on kertoa kahvin alkuperästä kuluttajille.

– Meidän tehtävämme on kertoa ihmisille, mitä eroja eri maista tulevilla kahveilla on ja millaisia aromeja niistä voi etsiä. Kahvi on paljon muutakin kuin pelkkä kofeiinipäräys, korostaa Lehmus Roasteryn toimitusjohtaja Arttu Muukkonen.