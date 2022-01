Rakkaalla kakalla on monta hauskaa nimeä, mutta Turun kakkanäyttely ei silti ole vitsi: paljastaa paljon pipanoista ja pökäleistä

Pipanoita, papanoita, kikkareita, kakkareita, pökäleitä, kasoja ja kunnon torttuja. Turun Biologisessa museossa on esillä monenlaista kakkaa.

Varsinaisia pökäleitä on esillä yli 20 näytettä pikkuruisista hyönteisten jätöksistä valtavaan karhun jöötiin.

– Kakka kiinnostaa kaikkia. Luonnossa se on johtolanka siitä, mikä eläin on kulkenut. Tieteessä kakkaa tutkitaan yhä kiivaammin, kertoo museon amanuenssi Siiri Jaakkola .

– Papanat paljastavat myös, mitä tiettyä puuta liito-orava on käyttänyt pesäpaikkanaan, Siiri Jaakkola kertoo.

Amanuenssi Siiri Jaakkola on säilönyt ulostenäytettä välillä omassa jääkaapissa puolison kauhuksi. Näyttelyssä on esillä yli 20 erilaista kakkaa.

Näyttelyn kikkareista osa on Biologisen museon arkistoista, osa on kerätty näyttelyä varten. Karhun kakka on lainakakka Oulun yliopiston eläinmuseosta.