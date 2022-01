Chatit tuovat lapsiin kohdistuvia rikoksia näkyviin – rikoskomisario Anne Tuomisto vetää Suomen toista lapsirikoksia tutkivaa poliisiyksikköä

Suomen toinen lapsiin kohdistuviin rikoksiin keskittyvä tutkintaryhmä on aloittanut toimintansa.

Uusi lapsirikosryhmä aloitti vuodenvaihteessa Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. Tähän saakka Suomen ainoa lapsirikosryhmä on ollut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella, josta tutkinnanjohtaja Anne Tuomisto vastikään siirtyi Kaakkois-Suomeen. Tuomisto on ollut mukana perustamassa molempia ryhmiä.

Lapsirikosryhmän tutkijat keskittyvät pääasiassa alaikäisten pahoinpitelyihin ja seksuaalirikoksiin. Kaakkois-Suomessa on viime vuosina tullut vuosittain ilmi noin 600 rikosta, joissa on alaikäinen uhri. Rikollisuus on siirtynyt yhä enemmän verkkoon.