Rollaattorimummo Anitta Ahonen sairastui ja ärräpäät alkoivat lentää – yhdestä videosta syntyi yli miljoonaa ihmistä naurattanut someilmiö: "Kiroilu auttaa kummasti"

Tämä on kaiken aloittaneen, parissa viikossa 1,2 miljoonaa katselua TikTokissa keränneen muutaman sekunnin mittaisen videon sisältö. Erityisesti nuorten suosiman sosiaalisen median palvelun käyttäjät tuntevat näiden videoiden hahmon nimellä Kiroileva rollaattorimummo. Moni tuntee tekijän myös stand up -koomikko Anitta Ahosena .

– Jouduin loppuvuodesta selkäni vuoksi sairaslomalle ja olen joutunut liikkumaan rollaattorin kanssa. Tammikuun 4. päivä julkaisin vihapäissäni videon, joka on ilmeisesti ohittanut kaikki palvelun algoritmit. Olen itsekin suosiosta hämmästynyt, sanoo myös "Iso A:na" tunnettu Ahonen.

Kiroilevan rollaattorimummon ärräpäitä sisältäviä videoita löytyy nyt TikTokista parikymmentä kappaletta. Ennen ensimmäistä rollaattorivideota Anitta Ahosella oli TikTokissa seuraajia noin 600, nyt heitä on yli 36 000, ja katselukertoja ropisee lisää kovaa tahtia.

Yhteisö kannustaa ja tukee

Sosiaaliselle medialle tyypillisesti seuraajien muodostama yhteisö on tuonut kokonaisuuteen oman panoksensa.

Kiroilun parantava voima

Kiroilu on osa hahmoa, sillä ensimmäisen videon tunteenpurkaukseen sisältyi paljon rumia sanoja. Ahosen mukaan linja on pidettävä, kun se on valittu.