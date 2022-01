Tampereen kaupunki palkkasi yhteisiä sijaisia päiväkodeille – henkilökunnan sairauspoissaolot kasvaneet 30 prosenttia

Tampereella päiväkotien henkilökunnan sairauspoissaolot ovat nousseet noin 30 prosenttia koronapandemian myötä. Varsinkin omikronmuunnos on nostanut poissaolojen määrää. Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimuksen mukaan sijaisten saaminen on ollut hankalaa.

Työntekijöitä on siirretty päiväkodeista toiseen, ja muutaman kerran myös lasten päiväkerhoista on siirretty väkeä päiväkoteihin. Kerhotoiminta ei ole lakisääteistä, ja se on myös ollut rajoitusten takia paikoin tauolla. Uusin helpotuskeino on ollut palkata päiväkodeille yhteisiä määräaikaisia sijaisia.