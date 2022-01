Pohjoisen metsät suojaavat pahimmilta ilmastonmuutoksen vaikutuksilta – metsien kaasut vaikuttavat viilentävien pilvien syntyyn

Tutkimusryhmä on pystynyt ensimmäistä kertaa osoittamaan havainnoilla ja mittauksilla metsien vaikutuksen pilvien muodostukseen. Tutkimustieto on osa kokonaisuutta, jonka avulla voidaan arvioida paremmin pilvien merkitystä ilmastonmuutoksessa.

– Aerosolihiukkasilla on vaikutusta pilvipisaroiden määrään ja sitä kautta tulos on osa ilmastopalapeliä, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja ja kokeellisen ilmakehätutkimuksen professori Tuukka Petäjä Helsingin yliopistosta tuloksista, joissa pilvipisaroiden määrä enimmillään kaksinkertaistui metsäpeiton yllä.

Ilman pienhiukkasia ilmasto olisi lämpimämpi

Muun muassa aikaisempi suomalainen tutkimus (siirryt toiseen palveluun) on vahvistanut sen, että havumetsien kaasumaiset höyryt osallistuvat pikkuriikkisten aerosolihiukkasten muodostumiseen ja kasvuun. Uusi tutkimus vahvistaa hiukkasten vaikutukset myös pilviin ja niiden ominaisuuksiin.

Pilvien synty ja muutokset niissä ovat yksi tämän hetken kuumimmista ilmastonmuutoksen tutkimuksen kohteista. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan aerosolien merkitys on tällä hetkellä kokonaisuudessa ilmastoa viilentävä. Tulokset kuitenkin vaihtelevat riippuen muun muassa siitä, mitä osaa ilmakehästä tutkitaan ja mistä pienhiukkasista puhutaan. Esimerkiksi ilman puhdistuminen rikkipäästöistä viilentää vähemmän ja siten lisää lämpenemistä, vaikka sillä on myönteisiä terveysvaikutuksia esimerkiksi Aasiassa.

Uudessa Helsingin yliopiston johtamassa tutkimuksessa ei tutkittu tarkemmin havumetsien lajikirjon vaikutusta tuloksiin. Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että suomalaisittain tavallinen metsä tai sekametsä tuottaa ilmaan aerosoleja, joiden vaikutus pilvien syntyyn on nyt todettu.

Metsät viilentävät enemmän kuin lämmittävät

Pilvivaikutus on pystytty todentamaan miljoonan neliökilometrin alueella. Ala on moninverroin laajempi kuin Suomi.

Yleisesti voidaan Petäjän mukaan sanoa että, metsien viilentävä vaikutus on tutkimuksen myötä vahvistunut, samalla kun metsien maaperää tummentava ja lämmittävä vaikutus on jäänyt heikommaksi. Suomen osalta tarkkaa kokonaisvaikutusta on vielä vaikea sanoa.