Cp-vammainen Janne Valkeejärvi löysi uuden kodin, jossa sänkyyn pääsee ilman seinien kolhimista – "tarpeeton" muutto ei saa tukea kunnalta

Nokialainen Janne Valkeejärvi on puolisoineen muuttamassa uuteen kotiin, missä vessaan voi mennä etuperin, eikä makuuhuoneen seiniä tarvitse kolhia nukkumaan mennessä. Nykyisessä rivarikolmiossa kylpyhuoneesta tulee myös aina Valkeejärven suihkutellessa vettä eteisen lattialle.

Nykyisessä kodissa huoneluku on hyvä, mutta neliöiden määrä ja sijoittelu ei pyörätuolilla kulkevalle ole ideaali. Janne nukkuu puolisonsa Tomin kanssa kapeassa 120cm leveässä sängyssä, koska suuremmalle ei ole makuuhuoneessa tilaa. Nytkin makuuhuoneen seinä saa osumaa pyörätuolista, vaikka huonekaluja pidetään sentilleen samassa paikassa, jotta tältä vältyttäisiin. Seinät alkoivat kaatua Valkeejärvien päälle.

Nokian kaupunki ei tällä tietoa korvaa vammaispalveluista uuteen kotiin tarvittavaa ulkoluiskaa, koska muutto on sen mielestä aiheeton. Valkeejärvi ymmärtää, että johonkin raja on vedettävä, mutta mikä on kohtuullista.