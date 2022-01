Kesätöistä alkoi kova kisa ja hakemuksista pitäisi paistaa omatoimisuus – 4H-liiton toimitusjohtaja: "Omia vanhempia ei ainakaan kannata laittaa hakemaan"

Duunitorilla kesätyöpaikkoja on eniten myynnin ja kaupan alalla sekä teollisuudessa ja rakennusalalla. Terveydenhoitoalan tehtävien määrä on lisääntynyt tuntuvasti viime kesätyökaudesta.

Luonnekuvaus ja video hakemukseen

– Omalla luonteella. Kyllä mä sanoisin, että se on kaikista tärkeintä. Jos olet omatoiminen tai oma-aloitteinen ja reipas niin on aika helppoa erottua joukosta, Sofie Globoder sanoo.

Itseään pitää uskaltaa kehua hakemuksessa

Töitä on varsinkin eri alojen opiskelijoille varastotehtävistä kaupan alan asiantuntijatehtäviin. Nuoremmille on harjoittelua kaupoissa, esimerkiksi hyllytystä.

SOK:n henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori sanoo, että yhtiölle on tärkeää tarjota hyvä ensimmäinen työkokemus. Perehdytykseen on panostettu.

Ensimmäinen kesätyö jää mieleen

4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski pitää tärkeänä, että jo peruskoulun päättävät ysiluokkalaiset pääsevät kesätöihin. 4H-liitolla on Ysit töihin -toimintamalli, jolla nuorille hankitaan yhteistyökumppaneilta töitä vähintään kahdeksi viikoksi. Järjestön kautta on löytynyt kesätyö vuosittain 5000 nuorelle.

– Sillä on todella paljon merkitystä nuoren itsetunnon kannalta ja oman rahan ansaitsemisen kannalta. Ehkä talousosaamista oppii myös, kun saa omaa rahaa. Kokemuksilla, joita karttuu kesätöissä on läpi elämän varmasti positiivinen vaikutus.

Nuoret eivät halua vain maata korona

– Tutustuu muihin ihmisiin, töissä mulla on työkavereita ja sit just tulee sitä kokemusta, se on ehkä se kaikista tärkeintä. Ja jos haluaa vaikka mopokortin, niin saa hyvä rahat siihen. Se on kannattavaa, Globoderi sanoo.