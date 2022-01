Pääkaupunkiseudun päiväkodit kamppailevat henkilöstöpulassa – Helsinki pohtii työntekijöiden siirtämistä muilta toimialoilta päiväkoteihin

Espoossa vanhempia on pyydetty hakemaan lapsensa aiemmin pois päiväkodista.

Espoo arvioi, että pieniä päiväkoteja saatetaan joutua sulkemaan. Espossa ja Vantaalla aukioloja on jo paikoin supistettu. Helsingissä leikkipuistotoiminta on jo keskeytetty, ja myös muuta henkilöstöä saatetaan siirtää päiväkoteihin.

Espoossa ja Vantaalla on jouduttu paikoin supistamaan päiväkotien aukioloaikoja pandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen takia. Tilanne on muuttunut merkittävästi, henkilökuntaa on sairastunut huomattavasti enemmän epidemian seurauksena kuin aikaisemmin.

Espoossa päiväkoteja ei ole toistaiseksi suljettu kokonaan, mutta tilanteen pahenemiseen on varauduttava. Kaupunki on lähettänyt vanhemmille kirjeen, jossa asiasta tiedotetaan ja tilannetta pahoitellaan.

Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila ennakoi, että jatkossa saattaa tulla tilanteita, joissa myös kokonaisia, erityisesti pieniä päiväkoteja, voidaan joutua sulkemaan.

Espoonlahden alueella päiväkotien aukioloaikaa on jouduttu supistamaan, mutta toistaiseksi ei ole jouduttu vielä kokonaan sulkemaan yksiköitä. Käytännössä vanhemmat ovat hakeneet lapsia aiemmin pois.

– Olemme joutuneet pyytämään huoltajia hakemaan lapset mahdollisuuksien mukaan kello 16 mennessä pois, kun normaalisti päiväkoti olisi auki kello 17 saakka, sanoo Espoonlahden varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Nina Konttinen.

Niille lapsille, joita ei ole pystytty hakemaan aiemmin pois, on pyritty järjestämään hoitoa muilla henkilöstöjärjestelyillä.

Espoossa iltapäiväkerhoja kiinni, henkilöstö joustaa

Espoonlahden varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Konttisen mukaan henkilöstö on joustanut hyvin omissa työvuoroissaan. Kutakin päiväkotia katsotaan kokonaisuutena ja pyritään välttämään henkilöstön turhaa siirtelyä.

– Siirron pitää olla hyvin perusteltu, jos henkilökuntaa siirretään omasta ryhmästä toisiin ryhmiin.

Sijaisia on kuitenkin heikosti saatavilla, joten Espoossa on jouduttu sulkemaan maksuttomia iltapäiväkerhoja. Niiden henkilöstöä on siiretty päiväkoteihin.

– Kehojen sulkemisesta on tullut palautetta. Avaamme kerhot heti, kun tilanne tästä vähän helpottaa.

Vanhemmat ovat olleet varsin ymmärtäväisiä, mutta pettyneitä, jos esimerkiksi retkiä tai muuta etukäteen suunniteltua ohjelmaa on jouduttu perumaan.

– Isot kiitokset kuuluu myös meidän hoidossa olevien lasten huoltajille, jotka ovat olleet äärimmäisen ymmärtäväisiä tilanteen suhteen. Ilman heidän kanssaan tehtävää yhteistyötä tämä ei onnistuisi, Konttinen sanoo.

Espoo hyvittää perheille ne päivät, jolloin lapset eivät ole olleet lainkaan päivähoidossa.

Vantaalla tehty erilaisia järjestelyjä henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi

Vantaalla päiväkotien henkilöstöstä on tällä hetkellä poissa lähes joka kuudes. Palvelu pyörii varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelän mukaan toistaiseksi kuitenkin suhteellisen normaalisti, koska lapsia on poissa vielä henkilökuntaakin enemmän.

Yksittäisissä tapauksissa päiväkotien aukioloja on jouduttu supistamaan aamusta tai iltapäivästä.

– Jonkun verran joudutaan sitten erilaisia järjestelyjä tekemään, sillä henkilöstön puuttuminen ja lasten poissaolot eivät välttämättä aina osu samoihin yksiköihin, Mäkelä sanoo.

Vantaalla ei uskota, että päiväkoteja jouduttaisiin kuitenkaan kokonaan sulkemaan, vaikka pandemia pahenisi.

Helsinki harkitsee muiden työntekijöiden siirtämistä päiväkoteihin

Helsingissä päiväkotien toiminta on jatkunut normaalisti, vaikka poissaoloja on todennäköisesti ennätysmäärä, kertoo kaupungin vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen.

Hänen mukaansa tilanteessa on auttanut erityisesti leikkipuistotoiminnan väliaikainen keskeyttäminen ja sieltä hoitajien siirtäminen päiväkoteihin.

– Tavoitteena pitää kaikki päiväkodit auki, vaikka tartuntamäärät kasvaisivat entisestään, Lehtonen sanoo.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar tviittasi, että kaupungin työntekijöitä voidaan siirtää toimialalta toiselle. Hänen mukaansa tämä osoittaa vaikeassa tilanteessa tärkeää venymistä ja yhteistyökykyä.

Vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtosen mukaan neuvottelut siirroista ovat vielä työn alla, eikä lopullisia päätöksiä ole tehty.