Rajoittaja ja rajoituksien kohde kertovat uupumuksestaan koronaan – ravintolapäällikkö ohjattiin hakemaan töitä McDonald'sin kassalta

"Kalapuikkoasento" ja Netflixiä. Ravintolapäällikkö Laura Rasin päiväohjelma on nyt hyvin erilainen kuin ennen koronaa.

Rasin ravintolat sijaitsevat Kotkassa ja Pyhtäällä. Hän on nyt toista kertaa lomautettuna koronaviruksen vuoksi, ja työt saattavat jatkua vasta maaliskuussa.

Kurjinta lomautuksessa on se, että ei ole mitään mielekästä tekemistä.

Ravintola-alan tilanne on ollut koko koronapandemian ajan piinaava. Vaikka asiakkaita on ollut vähemmän, jatkuva soutaminen ja huopaaminen rajoitusten ja ohjeistusten kanssa on työllistänyt sitäkin enemmän. Tosin nyt töitä ei ole.