Vauva elvytykseen, toisen nenämahaletku irtosi hoitajan ruokatauolla – uuden lastensairaalan teho-osasto kriisissä hoitajapulan takia

MOT:n hallussa olevan kokouspöytäkirjan mukaan teho-osaston henkilökunta on erittäin huolissaan potilasturvallisuudesta. Hoitajat ovat nostaneet esille muun muassa sen, että yksi hoitaja on joutunut vastaamaan kahden ECMO-laitteen käytöstä. Tämä on erittäin vaikeaa, mutta silti näin on toimittu jo pidemmän aikaa, pöytäkirjasta selviää.