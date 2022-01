Ympäristöliike Elokapinan taustayhdistyksen toiminnasta nostettiin rahankeräsyrikos- ja petossyytteet

Ympäristöliike Elokapinan ja sen taustayhdistyksen Elonvaalijat ry:n toiminnasta on nostettu rikossyytteitä.

Syyttäjä syyttää neljää henkilöä rahankeräysrikoksesta. Syyte koskee Helsingin poliisilaitokselle ilmoitettuja pienkeräyksiä huhtikuussa ja syyskuussa 2021. Keräyksien tuotto on syyttäjän mukaan todennäköisin syin tarkoituksellisesti kerätty "selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta varantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi".

Kaikki neljä vastaajaa on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Rahankeräysrikosepäilyssa syyttäjä teki yhden syyttämättäjättämispäätöksen.

Kaksi vastaajaa on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Syyttämättä jääneiden joukossa on isä ja poika, jotka joutuivat rikoksesta epäillyksi sen jälkeen, kun he antoivat Ylelle haastattelun. Haastattelussa he kertoivat suhtautumisestaan Elokapinan toimintatapoihin.