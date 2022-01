Pokaali on hankala sisustuselementti – uimari Matti Mattsson vei osan kokoelmastaan hillokellariin ja jätti esille vain arvokkaimmat

Lehtikuvissa urheilijoiden olohuoneissa näkyy usein valtaisa vitriini palkintoineen ja mitaleineen. Notkuvat palkintohyllyt löytyvät myös lähes jokaisen urheiluharrastajan lapsuudenkodista, jos huone on jäänyt lapsen aikuistuttua kotimuseoksi.

Kysytäänpä asiaa ensin palkintojen saamisen asiantuntijalta, ammattiuimari Matti Mattssonilta . Menestyneellä urheilijalla palkintoja on valtavasti. Viimeisin niistä on Vuoden urheilijaksi valinnan ansiosta saatu upea teräksinen Uno-pysti.

Uno-palkinto on Matti Mattssonin mielestä tyylikäs ja eleetön. Tällä kertaa hän sai sen Vuoden urheilijana.

Olohuoneesta puuttuu vitriini

Jokaisessa muutossa Matti Mattsson on kuljettanut mukanaan Barcelonan 200 metrin rintauinnin MM-pronssimitalia vuodelta 2013 ja valtakunnallista Läpimurto-palkintoa eli Unoa vuodelta 2014. Myös Porin urheilijan tittelin ansiosta saatu Huipulla-teos viehättää. Nyt niitä on kaksi: vuodelta 2013 ja 2022.

– Huipulla on tyylikäs, eleetön palkinto. Se on käsityönä tehty, leikattua lasia, joka kuvaa urheilua: matka huipulle on vaikea, terävä.