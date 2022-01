Elokapinan kasvukipuja, Ukrainan sotaa ja lauluja hoitotyön viheliäisestä arjesta – seitsemän tärppiä DocPoint-festivaaleille

Vuoden 2014 vaalitulos Intiassa laittoi yliopistot ja opiskelijat ahtaalle. DocPoint-festivaaleilla nähtävä A Night of Knowing Nothing kertoo tarinan rakkaudesta aktivismin keskellä.

Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva dokumenttielokuvafestivaali DocPoint alkaa tänään maanantaina valtakunnallisena verkkofestivaalina. Viikon mittaan netissä on tarjolla 63 elokuvaa. Joukossa on odotettuja ensi-iltoja ja Oscarista kisaavia elokuvia.

1. Armotonta menoa

“Meitä on ohjeistettu ettei saa kommentoida työnantajaa. Nimeäni ei saa mainita, eikä työnantajaa. Päätin vaihtaa ammattia, jotta voisin olla päivittäin tekemättä moraalin vastaisia päätöksiä…”

DocPointin kotimaisessa ohjelmistossa on tarjolla kolmetoista odotettua pitkää ensi-iltaa. Yksi niistä on hoiva-alan raadollisesta arjesta laulun keinoin kertova Armotonta menoa.

Armotonta menoa kertoo hoiva-alan raadollisuudesta laulun keinoin. Kuva: DocPoint

Dokumentissa hoitajien Väsyneiden kuoro laulaa siitä, mitä jatkuvasta yksityistämisestä seuraa, miten työtä on liikaa ja tekijöitä liian vähän, ja kuinka epäkohtien paljastamisesta seuraa rangaistus. Arki täyttyy tragikoomisista kohtaamisista, hoivarobotti ei toimi, vaikka rahoittaja olisi siitä miten tohkeissaan ja ulkoistaminen vie työpaikat alta. Elokuvan huumori on mustempaa kuin musta.

Susanna Helken ohjaama ja Anna-Mari Kähärän säveltämä elokuva on persoonallinen ja väkevä puheenvuoro hoitotyön ja arvokkaan vanhenemisen puolesta.

2. Rebellion

Vuonna 2018 joukko tutkijoita ja aktivisteja oli saanut tarpeekseen loputtomista ilmastokonferensseista, joiden alkuaankin riittämättömät linjaukset vesittyivät kerta toisensa jälkeen kansallisessa päätöksenteossa poliittisen tahdon ja rahoituksen puutteeseen.

Syntyi Elokapina, Extinction Rebellion, joka vaatii päättäjiltä nopeita ja riittäviä toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Toiminnan ytimessä on väkivallaton kansalaistottelemattomuus, jonka tarkoitus on aiheuttaa niin merkittävää häiriötä, että liikkeen vaatimuksiin on pakko reagoida.

Isossa-Britanniassa alkunsa saanut liike on tänä päivänä kansainvälinen. Sen toiminta on noussut lukuisia kertoja otsikoihin myös Suomessa, kun aktivistit ovat pysäyttäneet liikenteen Helsingin keskustassa, ja aktivistien sakkoja maksaneita on syytetty rikokseen yllyttämisestä.

Lue myös:

Rebellion kuvaa Elokapinan syntyvaiheita useiden keskushenkilöiden kautta. Joukkoon kuuluu muun muassa kansainvälinen, ilmastokysymyksiin erikoistunut huippujuristi ja satonsa ailahteleville säille toistuvasti menettänyt luomufarmari.

Elokuva elää mukana Elokapinan voitot, tappiot ja sisäiset ristiriidat. Huhtikuussa 2019 Elokapina katkaisi jättimäisellä mielenosoituksellaan päiväkausiksi Lontoon keskustan liikenteen ja sai painostuksellaan Britannian parlamentin julistamaan ensimmäisenä maailmassa ilmastohätätilan. Monet maat seurasivat perässä.

Rebellion-dokumenttielokuva näyttää Elokapina-liikkeen voittoja, tappioita ja sisäisiä ristiriitoja. Kuva: DocPoint

Maia Kenworthyn ja Elena Sanchez Bellotin ohjaamassa dokumentissa jotkut aktivistit ovat valmiita vaikka vankilaan saadakseen viestinsä kuuluviin, toiset taas kaipaavat jo laajempaa näkemystä vaikuttamisen keinoista.

Merkittäväksi globaaliksi vaikuttajaksi nopeasti kasvanut Elokapina törmää muutosvastarintaan sekä yhteiskunnassa että liikkeen sisällä. Alkuinnostus kääntyy ydinjoukon keskuudessa hetkittäin turnausuupumukseksi, eripuraksi toimintakeinoista ja oikeastaan myös agendasta.

3. Ascension

DocPointin ohjelmistossa on useita parhaan dokumenttielokuvan Oscaria tavoittelevia teoksia, kuten Writing With Fire, Faya Dayi ja myöhemmin tässä vinkkilistassa esiteltävä President.

Ja sitten on tämä Ascension.

Ascension on Oscar-ehdokkuutta tavoittelevien joukossa visuaalisuudessaan omaa luokkaansa. Dokumentti kuvaa ihmisten työn kautta Kiinaa, joka pusertaa koneistonsa sisuksista seksileluja ja puhelimia aina uusia ärsykkeitä kaipaavalle länsikuluttajalle alle kolmen dollarin tuntipalkalla.

Köyhälistöä vain niukasti paremmin pärjäävä keskiluokka maksaa kenelle tahansa humpuukikouluttajalle siitä, että oppii vilkuttamaan ja hymyilemään menestyjien tavoin.

Ascension on Oscar-ehdokkaiden lyhytlistalla. Varsinaiset ehdokkaat julkistetaan helmikuussa. Kuva: DocPoint

Ascension käyttää kaikkia mahdollisia elokuvan keinoja viestinsä välittämiseen. Ohjaaja Jessica Kingdonin huumori on hienovireistä ja tarkkaa. Joukkokohtauksissa on hetkittäin Hollywoodin suurmusikaalien tuntua.

Ascension, suoraan suomennettuna ylösnousemus, kertoo tehtaiden rattaiksi alistetuista ruumiista, joista piiskataan nälkäpalkalla irti kaikki mahdollinen ja vähän lisää, jotta seuraava porras voi päästä seuraavalle portaalle ja saavuttaa lopullisen ultrarikkauden kliimaksin.

Pyramidin alimmalla askelmalla riittäisi hyvään elämään se, että saisi ruokittua oman laumansa. Se ei aina näytä olevan mahdollista, vaikka kuinka nopeasti tekisi krääsää länsimaiden loputtomaan nieluun.

Kaikki unelmoivat paremmasta miettimättä sitä, onko se parempi kovin mainiota sittenkään.

Elokuvan trailerin voi katsoa Youtubessa (siirryt toiseen palveluun).

4. President

“Vapaat, reilut ja uskottavat vaalit”. Lupaus toistuu alvariinsa läpi Zimbabwen vuoden 2018 presidentinvaalikampanjaa seuraavan President-dokumentin. Lupaus tietenkin petetään.

Vaalit olivat maan itsenäisyyden ajan ensimmäiset ilman hirmuhallitsija Robert Mugabea. Mugabe hallitsi maata lähes 40 vuotta.

Tanskalaisen Camilla Nielssonin ohjaama President on kuvaus vaaleista sekasortoisessa maassa. Se on poliittinen trilleri ja henkilökuva karismaattisesta oppositiojohtaja Nelson Chamisasta. Korruptiota vastaan käyvä Chamisa yrittää peitota vaaleissa Mugaben entistä oikeaa kättä, sittemmin diktaattorin epäsuosioon päätynyttä Emmerson Mnangagwaa.

President-elokuvan keskiössä on oppositiojohtaja Nelson Chamisa. Kuva: DockPoint

Demokratian kaipuu ja halu laittaa piste hallinnon patologiselle valehtelulle ovat kivuliaita haaveita. Niistä seuraa väkivaltaa ja kuolemaa. Vaalit varastetaan, eikä oikeus kuuntele Chamisan vaateita tuloksen mitätöinnistä.

Kaikesta tästä huolimatta President on elokuva myös toiveikkuudesta.

Elokuvan trailerin voi katsoa Youtubesta (siirryt toiseen palveluun).

5. Trenches

Meitä pelottaa se, mitä Ukrainassa tapahtuu, ja on mukavampaa olla miettimättä sitä kovin paljon. Trenches kuitenkin pakottaa kohdistamaan katseen siihen, mitä Euroopan etupihalla on meneillään.

Kahdeksan vuotta sitten Ukrainassa alkoi korruption vastainen kansannousu. Se ei ollut Venäjän mieleen. Sota syttyi keväällä 2014, tuhannet kuolivat, seurasi pakotettu tulitauko. Taistelu laantui, sota jatkui. Sopimuksia tehtiin ja rikottiin ja jälleen rautaa on rajalla.

Loup Bureau vietti kuukausia etulinjassa itäisellä Donbassin alueella Trenches-dokumenttielokuvaa varten. Kuva: DocPoint

Ranskalainen journalisti Loup Bureau vietti kuukausia etulinjassa dokumentoiden parikymppisiä ukrainalaissotilaita, jotka taistelevat venäläisten tukemia separatisteja vastaan. Hänen kuvaamansa dokumentti paljastaa sodankäynnin, joka muistuttaa häkellyttävän paljon toisen maailmansodan tappamisen tavoista.

Tämän päivän sotapojat tosin tappavat taistelujen välissä tylsyyttä pelaamalla bunkkereissa videopelejä.

Voit katsoa elokuvan trailerin Youtubessa (siirryt toiseen palveluun).

6. A Night of Knowing Nothing

Maailma ei ole enää yksin keski-ikäisen länsimaisen valkoisen miehen. Se näkyy myös DocPointin ohjelmistossa. Enemmistöllä kansainvälisen kilpasarjan elokuvista on ei-valkoinen ohjaaja.

A Night of Knowing Nothing -dokumentin ohjaaja Payal Kapadia on mumbailainen, Cannesissa parhaan dokumentin tekijänä palkittu elokuvaohjaaja. Hän on tehnyt huikean uran ja ponnistanut kansainväliseen kuuluisuuteen naisena yhdessä maailman naisvihamielisimmistä kulttuureista.

A Night of Knowing Nothing palkittiin viime kesänä Cannesin elokuvajuhlilla. Kuva: DocPoint

A Night of Knowing Nothing – kuten lukuisat muutkin festivaalin elokuvat – käsittelee aktivismia. Vuonna 2014 hindunationalistinen BJP-puolue voitti Intian parlamenttivaalit. Siitä seurasi kylmää kyytiä opiskelija-aktivisteille, jotka uhkista huolimatta nousivat barrikadeille.

Kapadian entiseen opinahjoon sijoittuvan dokumentin keskiössä ovat fiktiivisen L:n fiktiiviset kirjeet entiselle rakastetulle. Pari on joutunut eroamaan, koska kuuluu eri kasteihin. Elokuva paljastaa Intian rajut poliittiset, uskonnolliset ja varallisuuteen liittyvät jakolinjat.

Voit katsoa elokuvan trailerin Youtubessa (siirryt toiseen palveluun).

7. Pirjo Honkasalon retrospektiivi

Pitkän uran tehnyt ja lukuisia palkintoja pokannut Pirjo Honkasalo on taiteen akateemikko, dokumentaristi, fiktio-ohjaaja, opettaja, käsikirjoittaja, tuottaja ja kuvaaja.

Hän on myös tämän vuoden DocPoint-festivaalin kunniavieras.

Honkasalon retrospektiivi, joka käsittää neljä mestarillista dokumenttielokuvaa. Elokuvista kolme, Mysterion, Tanjuska ja 7 perkelettä ja Atman muodostavat niin sanotun Pyhän ja Pahan trilogian, jonka Honkasalo ohjasi 1990-luvun alkupuolella. Mysterion sekä Tanjuska ja 7 perkelettä sijoittuvat virolaiseen nunnaluostariin, Atman puolestaan seuraa vaikeavammaisen intialaisen pyhiinvaellusta Himalajan vuoristossa.

Tanjuska ja 7 perkelettä -dokumenttielokuvassa Tanjuska-tyttöön uskotaan asettuneen pahoja voimia, jotka pitää manata pois. Kuva: DocPoint

Retrospektiivin neljäs elokuva on parhaan dokumenttielokuvan Jussin vuonna 2005 voittanut Melancholian 3 huonetta. Se kertoo orvoista ja pahoinpidellyistä lapsista Venäjällä, Ingushiassa ja sodan jaloissa Tshetsheniassa, ja lapsiin istutetuista viholliskuvista.

Voit katsoa Yle Areenasta Ammattina elokuva -henkilökuvan Pirjo Honkasalosta:

Helsinki Documentary Film Festival DocPoint järjestetään verkkofestivaalina osoitteessa docpointfestival.fi (siirryt toiseen palveluun) 31.1.–6.2.2022.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 1.2. klo 23:een asti.