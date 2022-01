Omikron-epidemia on nyt vallalla Kanta-Hämeessä – yli kolmannes koronatesteistä on positiivisia

Koronatilanne on yhä erittäin huono Kanta-Hämeessä. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 1 841 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Viime viikolla maakunnassa todettiin yli 1 500 uutta tautitapausta. Riihimäen seudulla on maakunnan eniten koronatartuntoja.

– Koronan tilannekuva on tällä hetkellä epäselvä, koska ohjeistus on, että positiivisen kotitestin saaneen ei pidä erikseen tulla terveydenhuollon piiriin testattavaksi, jos sille ei ole erikseen tarvetta vaan pitää jäädä omakaranteeniin ja siten suojata toisia tartunnalta. Tästä johtuu, että todellisten tartuntojen määrää ei tiedetä tarkasti.

Omikronia oli liikkeellä jo jouluviikolla

Omikronin liikkeiden seuraaminen on haasteellista. Omikron-tartuntojen selvittämiseksi tietty määrä Kanta-Hämeen koronatesteistä on laitettu sekvensointiin ja vastaukset tulevat Fimlabista parin viikon viiveellä.

– Meillä on ollut ajatus siitä, että omikron on lähtenyt liikkeelle Kanta-Hämeessä korkeintaan viikon kaksi Helsingin ja Uudenmaan seudun jäljessä ja Varsinais-Suomen tilannetta mukaillen. Nyt näistä sekvenssilöydöksistä nähdään, että jouluviikolla suurin osa sekvennoinnissa olleista näytteistä oli omikronia ja uudenvuoden viikolla kaikki.

Useita vuodeosasto- ja hoivayksikköaltistumisia

Sairaanhoitopiirin mukaan tällä hetkellä sairaalan henkilökuntaa on sairaana ja karanteenissa. Lisäksi on useita vuodeosasto- ja hoivayksikköaltistumisia kuten Hämeenlinnassa Linnanniemen kotihoidossa, missä on todettu yksi koronatartunta. Lisäksi kolme asiakasta ja kolme työntekijää on ohjattu joko seurantaan tai karanteeniin.