Työnantaja kysyi, onko Tommy Oksalla rokotuksia, ja tämä vastasi ei – 31-vuotiaan palomiehen ura voi katketa koronaan

31-vuotias Oksa työskentelee Kankaanpään paloasemalla vakituisessa virassa palomiehenä. Hän ei ole tyttöystävänsä tavoin halunnut ottaa koronarokotuksia ja on osannut epäillä tämän johtavan ongelmiin työpaikallaan.

Tommy Oksa on viihtynyt työssään palomiehenä Kankaanpään paloasemalla, mutta näillä näkymin edessä on ammatinvaihto.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Oksan työ palomiehenä päättyy lomautukseen kuunvaihteessa. Toinen vaihtoehto on siirtyminen muihin Porin kaupungin mahdollisesti tarjoamiin tehtäviin.

Ammattiliittoon on tullut kriittistä palautetta

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijällä on oltava koronarokotesuoja. Toinen vaihtoehto on alle 72 tuntia ennen työvuoron alkua saatu negatiivinen COVID-testitulos, mikäli rokotetta ei voi lääketieteellisistä syistä ottaa.

Hänen mukaansa liittoon on tullut asetuksesta puolenkymmentä kriittistä yhteydenottoa.

– Kriittistä palautetta on tullut, mutta kukaan ei ole ilmoittanut, että olisi irtisanoutumassa työtehtävistään tämän vuoksi. Toki sekin on mahdollista.

Liitto suosittelee jäsenilleen rokotusten ottamista, jotta yhteiskunta pysyy toimivana koronapandemian yli. Pelastusalalla on Nikulan mukaan jo nyt huutava pula ammattilaisista.

Pelastuslaitokset selvittävät rokotuskattavuutta

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toimivista pelastuslaitoksista kerrotaan Ylelle, että rokotekattavuuden selvittäminen ensihoidon tehtävissä toimivien työntekijöiden osalta on parhaillaan käynnissä tai alkamassa.

Pääsääntöisesti tieto vaatimuksesta on otettu vastaan ymmärtävästi.

Koiviston mukaan työntekijöille on mahdollistettu rokottautumisen aloittaminen siirtymäajan puitteissa ilman, että heitä välittömästi siirrettäisiin toisiin tehtäviin.

Länsi-Uudellamaalla on puolestaan käyty jonkin verran kriittistä keskustelua aiheesta, ja Helsingissä kartoitus on vasta alkamassa.

– Sitä joudutaan arvioimaan, koska potilashoitotyössähän he eivät voi toimia. Pitää miettiä, mitä ovat ne korvaavat tehtävät, joita heille voidaan osoittaa ja kuinka paljon tällaisia tehtäviä pelastuslaitoksilta löytyy, sanoo ensihoitopäällikkö Juha Karhu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Näppituntuma pelastuslaitoksilla on, että suurin osa hoitotehtävissä toimivista on rokotettuja. Helsingissä, Länsi-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla ei missään ollut tiedossa tapauksia, joissa henkilö olisi irtisanoutunut tehtävästään rokotusvaatimuksen vuoksi.

Oksa ei pelkää sairautta, mutta kantaa huolta alastaan

Tommy Oksa vaihtaa palomiehen työt verkkovalmentamiseen ja some-markkinointiin: "Ihmisten auttaminen on intohimoni, nyt teen sitä vain vähän eri tavalla."

– Korona ei kuitenkaan ole ainoa asia, mitä maailmassa tapahtuu. Yhtä lailla on tulipaloja ja kolareita. Avuntarvitsijoita on paljon ja palomiehiä vähän. Olen ällistynyt, että valtiolla on varaa vetää näin tiukkaa linjaa, että käytännössä potkitaan työmiehiä ulos.