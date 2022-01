Satavuotista taivaltaan juhliva Kansallisbaletti ulkomaalaistuu kovaa vauhtia – suomalaisia tanssijoita enää vajaa kolmannes

Kansallisbaletissa on nielty viime aikoina pettymyksen karvaita kyyneliä. Talon piti avata satavuotisjuhlat jo viime viikolla Joutsenlammella, mutta Kansallisooppera ja -baletti perui kaikki esitykset koronatilanteen takia helmikuun loppuun asti. Siinä meni myös suurin osa Joutsenlammen näytöksistä.

Esitys on näillä näkymin erikoinen. Mustan ja valkoisen joutsenen tanssii normaalisti yksi ja sama henkilö, mutta suorassa lähetyksessä kaksoisrooli on jaettu tasapuolisuuden nimissä kahdelle tanssijalle: valkoisena joutsenena nähdään japanilainen Hanako Matsune ja mustana joutsenena saksalainen Violetta Keller .

Kansallisbaletti on kansainvälistynyt voimakkaasti viimeisen kahden johtajan kaudella, ja se näkyy Joutsenlammen miehityksessä.

Mustana joutsenena nähdään saksalainen Violetta Keller. Kiinalainen Xun Jia on prinssi Siegfried.

Greve piiskasi Kansallisbaletin uudelle tasolle

Kansallisbaletti on nimestään huolimatta tänä päivänä todella kansainvälinen työpaikka. Ryhmään on palkattu yhä enemmän ulkomaalaisia tanssijoita 15 viime vuoden aikana. Kansallisbaletin ulkomaalaistuminen on herättänyt myös kritiikkiä, koska nuoret, suomalaiset tanssijat eivät pärjää enää entisaikojen malliin työnhaussa.