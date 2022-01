Matematiikan opettaja Anne-Elina Kinnunen hakee leuanvedon MM-kisoista taas uutta ennätystä: "Vähempi ei riitä"

Viimeksi hän paransi ennätystään marraskuussa: toistoja kertyi 39. Sunnuntaina tähtäimessä on 40.

Kilpailemisen Kinnunen aloitti 2015–2016, ja saavutuksia on kertynyt: SM-mitaleja on kymmenen, joista kahdeksan kultaisia ja loput hopeisia. Kilpailut tuovat motivaatiota.

– Aina on oltava jotkut kisat tähtäimessä, muuten ei jaksaisi treenata.

Leuanvetotreenissä hankitusta voimasta on paljon hyötyä myös arjessa, sanoo Anne-Elina Kinnunen.

Treenistä on nyt karsittu kaikki ylimääräinen, sillä aikaa sitoo myös hevosharrastus: Kinnunen omistaa hevosen ja kilpailee myös esteratsastuksessa.

Salitreeniä on kahdesti viikossa, mutta harjoitukset ovat pitkiä ja kovia. Harjoittelu keskittyy leuanvetoon ja roikkumiseen, sillä Kinnusen heikkous on puristusvoimassa eli gripissä. Sitä hän on parantanut roikkumalla lisäpainojen kanssa, ja kyynärvarsiin onkin tullut lisää lihasta.