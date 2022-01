KRP aloittanee murhatutkinnan 18 vuotta sitten kadonneen Pekka Tuukkasen tapauksessa – poltetun auton uskotaan ratkaisevan mysteerin

Poltettu mysteeriauto poliisin vahvin tutkintalinja

– Meille on ilmoitettu, että lähiseudulla eräällä metsätiellä on samoihin aikoihin nähty pysäköitynä kilvetön auto. Paikkakuntalaiset kulkijat olivat kiinnittäneet siihen huomiota. On mahdollista, että kyse on samasta autosta, joka myöhemmin poltettiin, Tuominen sanoo.