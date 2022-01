Herätys: Virossa sähkölasku noussut rajusti | Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat Genevessä | Aluevaaliväittelyssä Marin muistutti vihreitä hallituspaikasta

Mitä tehdä, kun sähkölasku on kaksinkertainen eläkkeeseen verrattuna?

Virolainen 71-vuotias Eva Pree asuu omakotitalossa Lohusalossa, Viron pohjoisrannikolla. Hän saa noin 500 euron suuruista eläkettä. Joulukuussa hän sai yli tuhannen euron sähkölaskun, mikä oli suoranainen sokki. Energialaskua on kasvattanut muun muassa päästöoikeuksien kallistuminen, maakaasun kova hinta sekä normaalia alhaisemmat vesivarastot Pohjoismaissa. Viron valtio tuli hätiin ja korvaa nyt energiamenoja kotitalouksille ja yrityksille. Silti Eva Pree joutuu pitämään osan kodistaan kylmillään.

Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit neuvottelevat Genevessä

Venäjän ulkoministerin, Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin tämänpäiväiseltä tapaamiselta ei odoteta suurta läpimurtoa. Mutta paljon on pelissä, koska ei ole varmaa, jatkaako Venäjä enää neuvotteluja, jos ei saa vaatimiaan myönnytyksiä Yhdysvalloilta. Yhdysvallat puolestaan on jo ilmoittanut, ettei mitään kirjallista vastausta muun muassa Naton itälaajenemista koskevaan Venäjän vaatimukseen ole tulossa. Sen sijaan Venäjän on välittömästi purettava jännitystä Ukrainan rajoillaan.