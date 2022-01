THL: Joka neljäs kotihoidon yksikkö työskentelee viikoittain liian vähällä henkilöstöllä – "Voi johtaa virheiden ja vaaratilanteiden yleistymiseen"

Vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa neljä prosenttia yksiköistä on toiminut oman ilmoituksensa mukaan riittämättömällä henkilöstöllä viikoittain, koska koulutettua henkilöstöä ei ole ollut saatavissa.

Ympärivuorokautisessa hoidossa 95 prosenttia toimintayksiköistä täytti marraskuussa 2021 lakisääteisen henkilöstömitoituksen eli 0,55 hoitajaa asiakasta kohden. THL:n mukaan mitoitus on parantunut, sillä edellisellä seurantakerralla toukokuussa 2021 vastaava luku oli 90 prosenttia.

Kotihoidon yksiköistä 43 prosenttia ilmoitti, että ylitöitä tehdään viikoittain tai useammin. Kärjistynein työvoimapula on niissä yksiköissä, joissa ylitöitä tehdään päivittäin. Tässä tilanteessa on joka kymmenes kotihoidon yksikkö.

Työvoimapula vaivaa vanhuspalveluja

THL:n mukaan vanhuspalveluihin on rekrytoitu viimeisen puolen vuoden aikana yli 7 000 vakituista työntekijää, mutta silti työvoimasta on pulaa.

Suuri määrä rekrytointeja on epäonnistunut, koska vaadittavan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita hakijoita ei ole ollut. Yli 2 400 vakituisen työntekijän rekrytoinnin ilmoitettiin epäonnistuneen tästä syystä.

Hoitajapula on ollut paljon esillä aluevaalien alla. Torstaina Ylen puheenjohtajatentissä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo moitti hallituksen hoitajamitoitusta.

Yle kertoi Päijät-Hämeen hoitajapulasta viime viikolla. Jo kolme yksityistä hoivapalveluyritystä on irtisanonut asiakassopimuksiaan Päijät-Hämeessä tammikuun aikana alati vaikeutuvan hoitajapulan vuoksi. Päijät-Sotelle tuottaa palveluita parikymmentä yksityistä hoivapalveluyritystä. Hoivaa tarvitsevia kotihoitoasiakkaita on noin tuhat. Noin 40 prosenttia on yksityisten yritysten hoidettavana.