Mikä erottaa ja mikä yhdistää puolueita aluevaaleissa? – Tampereen nykyinen ja entinen pormestari vastaavat Pirkanmaalta kuuteen kysymykseen tulevasta

Missä ovat Pirkanmaan terveysasemat vastedes ja missä ne ovat? Paljonko hyvinvointialueella on tilaa yksityisille palveluille?

Yhteistä on halu taata kaikille nopeasti oikeanlaista apua silloin, kun sitä tarvitsee.

1. Mikä sinusta on näiden aluevaalien tärkein asia Pirkanmaalla?

Ikonen: Tärkeintä on, että palvelut ovat laadukkaita, erilaiset elämäntilanteet huomioivia ja että ne saa sujuvasti. Että ihminen tulee kohdatuksi. Nyt on tilaisuus luoda uutta. Se onnistuu vain miettimällä, millainen ratkaisu on paras ihmisen kulloiseenkin tarpeeseen.