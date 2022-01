Eristysohjeet muuttuvat: toimi näin, jos sairastut koronavirukseen Pirkanmaalla

Pirkanmaalla luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena koronatartunnasta. Koska koronatilanne on nopeasti huonontunut, tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys on menettänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan vaikuttavuutensa.

– Omikronmuunnos on moninkertaistunut päivittäisten koronatartuntojen määrän joulukuun alun jälkeen. Koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä, suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut testituloksen tullessa tartuntatautiviranomaisen tietoon. Henkilön eristykseen asettamisella ei ole tällöin epidemiologista perustetta, sairaanhoitopiiri sanoo tiedotteessa.