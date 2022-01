Amerikkalainen laulaja-näyttelijä Meat Loaf kuollut

Amerikkalainen laulaja-näyttelijä Marvin Lee Aday eli Meat Loaf on kuollut, kertovat muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun)ja Deadline (siirryt toiseen palveluun). Hän kuoli 74-vuotiaana.

Meat Loafin vuonna 1977 julkaistu Bat Out Of Hell -albumi on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä levyistä. Maailmanlaajuisesti Meat Loaf on myynyt yli 100 miljoonaa albumia.

Säveltäjä Jim Steinmanin kanssa yhteistyötä tehneen voimakasäänisen artistin tavamerkiksi muodostui suurilla tunteilla leikittelevä wagneriaaninen rock, joka kulminoitui suosittuun I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) -kappaleeseen (1993). Iso-Britanniassa laulu oli vuoden myydyin, ja se kipusi listaykköseksi 28 maassa. Meat Loaf palkittiin esityksestään myös Grammylla.

Näytteli Fight Club -elokuvassa

Meat Loaf työskenteli myös näyttelijänä ja esiintyi uransa aikana yli 50:ssä elokuvassa ja televisiosarjassa. Näyttelijänura alkoi vuonna 1975 Rocky Horror Picture Showssa, joka on myöhemmin noussut kulttiklassikoksi. Meat Loaf esiintyi myös David Fincherin Fight Clubissa (1999).

Vielä viime marraskuussa Meat Loaf ilmoitti sosiaalisessa mediassa työskentelevänsä uuden albumin parissa. Tarkoituksena oli mennä bändin kanssa studioon levyttämään seitsemän uutta kappaletta. Viimeisin albumi, Braver Than We Are, ilmestyi vuonna 2016.