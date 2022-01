PEKING Miksi en huomannut, että tilanteessa on jotain outoa? Miksi en tunnistanut varjostajia?

Kun Wang nousi pois altaasta, läheisestä autosta ilmestyi joukko siviilipukuisia miehiä. He tarttuivat Wangiin.

– Me nappasimme hänet, Wang kertoo heidän sanoneen.

Asiantuntijoiden mukaan Kiina on rakentanut kokonaisen pidätyskeskusten verkoston, jonne valtaa pitävä kommunistipuolue sulkee ihmisiä.

Keskuksiin on joutunut Wangin tapaan ihmisoikeusjuristeja, aktivisteja ja toimittajia. Selleissä viruu myös muita kiinalaisia, jotka ovat joutuneet jostain syystä viranomaisten epäsuosioon.

Järjestön mukaan poliisi on vienyt keskuksiin ainakin 23 000 ihmistä viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana. Se arvioi, että uhreja voi olla kuitenkin moninkertainen määrä.

Myös YK:n erityisedustajat ovat todenneet, (siirryt toiseen palveluun) että pidätyskeskusten todellista laajuutta on mahdotonta tietää, koska viranomaiset pimittävät tietoja vangituista ja vankiloista.

Poliisilla on lukuisia paikkoja, minne he voivat piilottaa kiinniotetut. Jotkut niistä ovat vankilamaisia, tarkoitukseen tehtyjä rakennuksia, joissa on sellit ja kuulusteluhuoneet. Toiset saattavat olla esimerkiksi majataloja, kommunistisen puolueen omistamia tiloja ja jopa psykiatrisia sairaaloita, kertoo muun muassa (siirryt toiseen palveluun)Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö.