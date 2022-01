Viranomaisten asettamasta koronaeristyksestä luovutaan kokonaan monin paikoin

Koronatartunnan saaneen on eristäydyttävä jatkossa itse ja ilmoitettava altistumisestaan ihmisille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Perusteena on koronatilanteen nopea huonontuminen, minkä vuoksi tartuntatautiviranomaisten asettama eristys on menettänyt vaikuttavuutensa. Suurin osa jatkotartunnoista on tiedotteiden mukaan jo tapahtunut ennen kuin positiivinen testitulos on tullut tartuntatautiviranomaisten tietoon.