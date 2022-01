Tampereen Työväen Teatteri peruu kaikki esitykset 20. helmikuuta asti – kuusi kevään ensi-iltaa siirretään myöhemmäksi

Syksylle siirtyvät Suuren näyttämön musikaali Come From Away, Eino Salmelaisen näyttämön Berliinin taivaan alla ja Vanhempainilta sekä Kellariteatterin Action Hero. Yhteistuotannoille Lehman-trilogia ja Tunnit, viikot, kuukaudet etsitään uutta ajankohtaa.