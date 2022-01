Lehti väittää Israelin poliisin vakoilleen luvatta maan kansalaisia pahamaineisella Pegasus-ohjelmalla – oikeuskansleri tutkii, poliisi kiistää

Israelin oikeusministeriö on käynnistänyt tutkimuksen väitteistä, joiden mukaan poliisi olisi vakoillut maan kansalaisten puhelimia ilman oikeuden lupaa, kertoo israelilaismedia.

Israelilaisen Calcalist-talouslehden paljastusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) poliisi on vakoillut pahamaineisella Pegasus-ohjelmalla paitsi rikoksista epäiltyjä myös ihmisiä, joita ei epäillä.

Joukossa on ollut lehden tietojen mukaan aktivisteja, jotka ovat olleet järjestämässä mielenosoituksia edellistä pääministeriä Benjamin Netanjahua vastaan.

NSO:n mukaan Pegasus on tarkoitettu terrorismin ja muun rikollisuuden vastaiseen toimintaan. Pahamaineiseksi se on kuitenkin noussut siksi, että on paljastunut useiden maiden käyttäneen ohjelmaa muun muassa hallituksen arvostelijoiden vakoilemiseen.