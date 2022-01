Poliisi kertoo huumekauppaan liittyvän väkivaltaisen velanperinnän yleistyneen – mukana vielä kotona asuvia nuoria

Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkittavana tällä hetkellä useita velanperintään liittyviä vakavia väkivaltatilanteita. Tapauksia on ollut muun muassa Järvenpäässä ja Nurmijärvellä.

Osaan tapauksista on liittynyt törkeitä ryöstöjä. Uhreja on muun muassa teräaseilla uhkaamalla pakotettu autoihin ja viety pankkiautomaateille. Heidät on pakotettu nostamaan rahaa, ja heitä on myös muilutettu ulkona.