Matkanjärjestäjät: Kevään matkasesonki on jo menetetty – kesästä tulossa hyvä matkailukesä kotimaahan

– Kevät on matkailussa jo menetetty. Mutta jos omikron väistyy pian, matkojen myynti viriää uudelleen helmi-maaliskuussa. Odotamme selvästi vilkkaampaa ulkomaanmatkailun vuotta, kuin mitä viime vuosi oli, sanoo Suomen matkailualan liitto SMALin matkanjärjestäjäryhmän puheenjohtaja Peter Forsström .

Matkamessujen teettämän matkailututkimuksen ja lomamatkaennusteen mukaan ulkomailla matkasuunnitelmia on eniten Välimeren alueelle ja muualle Eurooppaan. Sen sijaan kaukomatkojen kysyntä säilyy heikkona.

Koronapandemia on muuttanut suomalaisten matkailuodotuksia.

– Nyt kiinnostavat kohteet, joissa turistien määrä on vähäisempi, ja joissa on tarjolla lepoa ja rauhaa.

Etätöiden yleistyminen mahdollistaa pidemmät lomamatkat

Koronapandemian aikaan etätöitä on opittu tekemään kesämökeillä ja sama näyttäisi jatkuvan myös ulkomaille matkustettaessa.

– Osalla työväestöstä on mahdollisuus tehdä etätöitä, ja työpiste voi olla siellä, missä aurinko paistaa. Koronan aikaan on opittu hyödyntämään digitaalisia apuvälineitä, ja tästä on tulossa vahva trendi matkailussa, jatkaa Lehtinen.