Heinikarin mukaan pääkaupunkiseudulla toimii vajaat kymmenen katujengiä, ja niissä keskeisiä henkilöitä on satakunta. Valtaosa heistä on ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä ja mukana on myös alaikäisiä. Poliisin tutkinnassa on useita katujengeihin liittyviä törkeitä väkivaltarikoksia sekä ampumistapauksia, joissa vaarassa on ollut myös sivullisia.