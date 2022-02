Yhä useampi uudisasunnon ostaja pyrkii hankkimaan mielenrauhaa ja välttymään kauhukokemuksilta palkkaamalla rakennustyömaalle tarkkailijan

– Rakennustyön tarkkailija on vähän niin kuin toiset silmät työmaalla. Hän on hyvä kuluttajansuoja osakkaille, jotka ovat yleensä maallikoita, sanoo rakentamistalouden professori Arto Saari Tampereen yliopistosta.

Rakennuttaja on velvollinen luovuttamaan tarkkailijalle sopimusasiakirjat, piirustukset, ja työselostukset. Tarkkailijalla on oikeus mennä työmaalle ja osallistua työmaakokouksiin.

– Tarkkailijalla ei ole päätäntävaltaa eikä varsinaista vastuuta. Hänen velvollisuutensa on kertoa osakkaille ja rakentajalle, mitä hän on havainnut. Tarvittaessa hän voi kutsua koolle kokouksen, Saari valaisee.

Virheet on parempi huomata etu- kuin jälkikäteen

Viime vuosina julkisuudessa on ollut paljon sellaisia rakennustyömaita, joiden työn laatu on ollut heikkoa. Kertooko rakennustyön tarkkailijan toimenkuvan luominen siis suomalaisen rakentamisen laadusta?

– Ei välttämättä. Se kertoo siitä, että ongelmia on ollut. Nyt on se etu, että on tarkkailija, joka ennakoi, havannoi ja pyrkii löytämään puutteellisuuksia. Hankalampaa on, jos virheet aiheuttavat ongelmia myöhemmin, Saari sanoo.