Erikoissairaanhoito on Lapissa kallista, lastensuojelu halvempaa kuin muualla – vaaliteltoilla keskustellaan rahojen riittävyydestä

Vaikka palvelujen perustaso määrätäänkin valtakunnallisesti lainsäädännön kautta, tulevien hyvinvointialueiden kulurakenteessa on isoja eroja. Esimerkiksi Lapissa asukaskohtaiset menot ovat 4328 euroa, kun koko maan keskiarvo on 3623 euroa. Luku on maan toiseksi korkein.