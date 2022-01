Koronatartunnan saanut siirtotyöläinen nosti somekohun Kiinassa – köyhä mies etsi poikaansa pitkin Pekingiä yötä päivää

Koronavirukseen sairastuneen siirtotyöläisen samoilu ympäri Pekingiä nostatti somekohun Kiinassa. Hän sai tartunnan etsiessään kadonnutta poikaansa miljoonakaupungista. Twitterin kaltaisella Weibo-alustalla juttua on katsottu yli 60 miljoonaa kertaa.

Tarina on koskettanut ja kerännyt sympatiaa Kiinan sosiaalisessa mediassa satojen miljoonien suurkaupungeissa työskentelevien siirtotyöläisten oloja kohtaan. He toimivat lähetteinä, rakennustyömailla ja muissa pienipalkkaisissa töissä.

Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että 44-vuotias Yue Mouxian on saanut oireettoman koronatartunnan. Miehen liikkeet kuluneen kahden viikon aikana julkaistiin osana viranomaisten koronavirustartuntojen jäljittämistoimia. Tartunnan saaneen kännykän koronasovellus paljasti, että mies oli liikkunut laajalti muun muassa pitkin Pekingin keskeistä, vaurasta Chaoyangin aluetta yötä päivää.

Työskenteli alle viiden euron päiväpalkalla

Miehen tarina paljastui koronajäljityksessä

Mies nimettiin sosiaalisessa mediassa lujimmin töitä tekeväksi mieheksi, joka on löytynyt epidemiajäljityksessä.

– 26-vuotias nuori nainen meni metsästämään Diorin laukkua. Nelikymppinen mies kulki ympäriinsä etsien kadonnutta poikaansa. Tämä on Peking. Yksi näky päivällä, toinen keskellä yötä, kommentoi Weibon käyttäjä.

Poliisi kertoi surullisen tarinan

Tartunnat lisääntyvät Pekingissä

Viranomaisten mukaan Pekingissä on tänään perjantaina todettu 12 koronavirustartuntaa, joista seitsemän on oireellista ja viisi oireetonta. Tartuntojen takia lukuisia asuinrakennuksista on asetettu karanteeniin. Jopa tartunnan saaneiden lähikontaktien asuinrakennuksia eristetään pandemian patoamiseksi.