Rovaniemellä nähtiin erikoinen evakuointiharjoitus, kun yli 150 matkailijaa eristettiin – yhdelle piti hankkia vaatteet, toiselle tietokone

Matkailijoille on pitänyt järjestää paitsi majoitusta ja ruokaa, heille on pitänyt hankkia myös lääkkeitä, vaatteita ja jopa kannettava tietokone.

Ulkomaalaisten koronatartunnat alkoivat lisääntyä 2–3 viikkoa ennen joulua. Tilanne yllätti Rovaniemen kaupungin päättäjät, kun kaupungin hotellit olivat täynnä. Tartuntatautilain mukaan kunnan on järjestettävä majoitus, ruokahuolto ja muut palvelut tartunnan saaneille, jos he eivät siihen itse kykene.

Yhdellä uhkasi kaatua opinnot, toisella jäi ylle vaan päällysvaatteet

Respan työntekijä Roosa Luusuaniemelle on sattunut viime viikkojen aikana useita mieleenpainuvia tapahtumia. Yksi niistä on ulkomaalaisen opiskelijan tapaus, jossa hänen valmistuminen ammattiin uhkasi kaatua eristyksen vuoksi.

– Jotta turisti saa parasetamolia paketin, koronarespan työntekijä hyppää omaan autoon, ostaa sen apteekista ja vie hotellihuoneen oven taakse. Muuten saattaisi kestää kaksi vuorokautta ennen kuin se paketti on asiakkaalla kädessä, Jomppanen avartaa.

Näkyvintä on ollut suuri hätä. Vieraassa maassa eristykseen tai karanteeniin joutuneet asiakkaat ovat tarvinneet henkistä ja käytännön tukea.

– Respan toiminnasta on oltu kiitollisia, mutta olemme olleet ainoa kontakti ja myös harmitus purkautuu sinne, Luusuaniemi toteaa.

Ambulanssifirma palkattiin apuun, kun taksipalvelu ei toiminut

Lopulta sopimus tehtiin yksityisen ambulanssifirman kanssa, ja sen jälkeen palvelu on toiminut moitteettomasti.

Rovaniemen koronajäljitys on takunnut viime viikkoina. Se on vaikuttanut myös koronarespan työskentelyyn, sillä matkailija tarvitsee aina todistuksen eristyksestä tai karanteenista ennen kuin maasta voi poistua. Todistuksen saaminen on viivästynyt hitaan koronajäljityksen vuoksi.