Nordic noirin kuolemaa on povattu vuosia, mutta turhaan – tv-draaman tilaajat kertovat, miten rikossarjat muuttavat nyt muotoaan

Ihmiset katsovat suoratoistopalveluista komediaa, ihmissuhdedraamoja ja rikossarjoja. Katsojista on tullut aiempaa kriittisempiä.

– Sisältöä on todella paljon tarjolla, joten yhä tärkeämpää on erottautua laadulla, rohkeudella, uudentyyppisellä tarinankerronnalla ja ajankohtaisilla tarinoilla ja aiheilla. Ihmiset tekevät katsomispäätökset tosi kriittisesti, sanoo Elisan sisältöliiketoiminnan johtaja Ani Korpela .

Nordic noirin väri muuttaa sävyjään

Viime vuosikymmenellä pohjoismaiset nordic noir -sarjat muokkasivat tyylilajia uusiksi Silta-sarjan johdolla. Tummanpuhuvia sarjoja on tehty myös Suomessa, ja niistä menestyneimpiä ovat olleet Sorjonen ja Ivalo.

Yle Draaman päällikön Jarmo Lampelan mukaan nordic noirin kuolemasta on puhuttu jo viimeiset viisi vuotta. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Aivan samaa ei kuitenkaan enää toisteta, sillä käsikirjoittajat eivät halua kopioida vanhaa.

– Jos miettii viime vuosien pohjoismaisia tuotantoja, niin sinne on tullut komediallisia piirteitä tai jopa fantasiaa tai yliluonnollisuutta.

Yksi viime vuosien suosituimmista rikossarjoista on ollut Ylen Paratiisi. Sarjan toista tuotantokautta kuvataan parhaillaan Espanjassa. Pääosissa nähdään Fran Perea ja Riitta Havukainen.

Yksi esimerkki on Elisa Viihde Viaplayn tuleva Munkkivuori-sarja, jossa pihapiiristä katoavan lapsen katoamista kuvataan lähes pelkästään lasten näkökulmasta.

– Vaikka kyseessä on Rovaniemelle sijoittuva rikossarja, niin perhetarina on keskeinen ja vielä keskeisempi kuin Sorjosessa.

Yhteiskunnallista pohdintaa

Ylen tulevissa rikossarjoissa on vahva yhteiskunnallinen vire. Maaliskuussa julkaistaan Auli Mantilan käsikirjoittama ja ohjaama Transport, joka kertoo siitä, kuinka tavallinen ihminen joutuu rahanpesun ja väärennetyn elintarviketeollisuuden rattaisiin.

Scifi on uusin trendi

Game of Thrones on yksi viime aikojen menestyneimmistä tv-sarjoista. Sille odotettiin manttelinperijää, mutta sellaista ei tullutkaan. Jarmo Lampelan mukaan ison fantasian aikakausi on hiipunut.