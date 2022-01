Sirkka-Liisa Kivelä häpeää olla suomalainen tietäessään, että jopa täysin liikuntakyvyttömiä vanhuksia hoidetaan kotona: "Miten se on mahdollista?"

Kuka pärjää kotona ja kuka ei? Sunnuntain aluevaalien yksi polttavimmista puheenaiheista on vanhusten hoito. Siitä keskustellaan myös Yle Perjantain lähetyksessä, jossa Sean Ricksin vieraina ovat professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä sekä "Lotta ja pappa" eli Youtube-tähdet Lotta-Sofia Saahko ja Jorma Saahko .

Sirkka-Liisa Kivelä katseli Perjantai-dokkarin lähihoitaja Sanna Granlundin työstä, ja sen katsominen sai hänet häpeämään, että hän on suomalainen. Dokumentissa kiireinen mutta empaattinen lähihoitaja pystyi viettämään vanhusten luona vain 15 minuuttia kerrallaan.

– Häpesin sitä, että emmekö me suomalaiset todella pysty saamaan vanhoille ihmisille parempaa hoitoa? Sirkka-Liisa lataa.

– En minä vastusta kotihoitoa. Tiedän, että Suomessa saa myös hyvää kotihoitoa. Mutta meillä hoidetaan tällä hetkellä aivan liian huonokuntoisia ihmisiä kodeissa. Tiedän, että myös täysin liikuntakyvyttömiä ihmisiä hoidetaan kotona. En tiedä, miten se on mahdollista, hän jatkaa.

Sirkka Liisa oli 10 vuoden ajan miehensä omaishoitaja. Hänen miehensä opetti, kuinka tärkeää läheisyys on myös vanhoille ihmisille.

– Nykypäivänä lähihoitajat joutuvat jumputtamaan sitä samaa kiireistä, kiireistä hommaa päivästä toiseen. Ihan kuin meille sanottaisiin, että koronapandemia ei lopu koskaan. Jos meille sanottaisiin niin, emme me jaksaisi elää. Sellainen linja on kotihoidossa.

SIrkka-Liisan mukaan keskeisimmät puutteet ovat kotihoidossa, mutta samat vaivat näkyvät myös ympärivuorokautisessa hoivassa. Henkilökuntaa on auttamatta liian vähän.

Sirkka-Liisa näkee taantumista 1980-luvun malliin pitkäaikaislaitoshoidosta, jolloin ajateltiin, että vanhan ihmisen paikka on maata vuosia paikallaan kahden lakanan välissä.

– Palvelukeskuksia, päivähoitoa, perhehoitoa, keveitä palvelutaloja, senioritaloja, yhteisöasumista, sellaista, jonne pääsevät myös he, jotka ovat vähän huonommassa kunnossa.

"Millä perusteella oletetaan, että omaishoitaja osaa hoitaa?"

Lotta-Sofia Saahko tuli pari vuotta sitten Lontoosta takaisin Suomeen huolehtiakseen isoisästään Jorma Saahkosta, jolla on muistisairaus. Parivaljakko on tullut tunnetuksi Youtube-videoistaan, joissa he muun muassa laulavat yhdessä. Heidät myös palkittiin videoistaan Vuoden positiivisimpina suomalaisina.