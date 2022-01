Nuoret loistavat poissaolollaan äänestyspaikalla Lempäälässä – ensimmäistä kertaa äänestänyt Eelis Holopainen oli poikkeus: "Olen aika tapaturma-altis"

Eelis Holopainen on poikkeus Lempäälän Lempoisten äänestyspaikalla. Hän on 18-vuotias ja käyttää äänioikeuttaan ensimmäistä kertaa. Hän lähti äänestämään, koska haluaa vaikuttaa omiin asioihinsa.

– Hyvä tunnelma, mutta se on käynyt selväksi, että äänestäjäkunta on ikähaarukan yläpäästä. Nuoria on hirveän vähän nähty täällä, mutta he ovat loistaneet poissaolollaan, Sundström sanoo.