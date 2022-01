Markku Jokisipilä: Äänestysprosentti on kansanvallan ydinkysymys

Suomen historian ensimmäisten aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina. Syntymässä on kokonaan uusi poliittinen päätöksenteon taso. Äänestysprosentti on vielä arvailujen varassa. Ykkösaamun vieraana suorassa lähetyksessä on Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä

