Herätys: Tästä Venäjän uhittelussa on kyse | Sotekustannusten erot repeävät alueiden välillä | Päivi Räsäsen oikeudenkäynnissä tulkitaan Raamattua

Aloittaako Venäjä sodan? Lue, miten rahtikone Suomen yllä, joukot Ukrainan lähellä ja Marinin Nato-puheet liittyvät yhteen

Venäjän uhittelu ja joukkojen siirrot Ukrainan lähellä ovat hermostuttaneet viimeisen viikon aikana Euroopassa. Tilanne on kireä paitsi Ukrainassa myös Itämerellä, lähellä Suomea. Mistä tässä kaikessa on kyse, ja kuinka huolissaan Suomessa pitäisi olla sodan alkamisesta? Valaisemme asiaa viiden tuoreen ja poikkeuksellisen tapauksen avulla.

Erikoissairaanhoito on Lapissa kallista, lastensuojelu halvempaa kuin muualla – vaaliteltoilla keskustellaan rahojen riittävyydestä

Ylen aluevaalitelttojen chatissa keskustellaan tänään kello 10 alkaen siitä, miten rahat riittävät hyvinvointialueiden palveluihin . Erot sotekustannuksissa ovat suuria tulevien hyvintointialueiden välillä: pitkien etäisyyksien Lapissa asukaskohtaiset kustannukset ovat liki 20 prosenttia maan keskiarvoa korkeammat. Erityisesti erikoissairaanhoito on kallista, lastensuojelun palveluita taas tuotetaan keskimääräistä halvemmalla.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen oikeudenkäynnissä luetaan Raamattua ja lakikirjaa

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tulevana maanantaina Suomen oloissa historiallinen oikeudenkäynti . Kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd.) luetaan syytteet kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjä katsoo, että Räsänen on solvannut homoseksuaaleja kirjoittamassaan pamfletissa, twiitissään ja radiohaastattelussa. Räsänen kiistää syytteet. Tuomioistuin pohtii tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa, voiko Raamatun siteeraaminen olla rikos.

Sää kylmenee, mutta vain hetkeksi

Päivällä sää on pääosin poutaista ja monin paikoin myös selkeää. Lämpötila on pakkasella koko maassa. Kylmintä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, missä pakkasta voi päivälläkin olla 10–20 astetta. Lappiin leviää päivän kuluessa pilviä ja pakkanen heikkenee.