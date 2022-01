Analyysi: Venäjän ja lännen diplomatia jatkuu vielä – sopimisen varaa voi löytyä konkreettisissa kysymyksissä

– Verrattuna siihen, mitä olisi voinut olla, liike on tällä hetkellä myönteiseen suuntaan. Ei pidä juosta asioiden edelle, mitään ei ole ratkaistu, mutta diplomaattisten keskustelujen jatko antaa toivoa, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes sanoo.

Venäjä on esittänyt hyvin tiukkoja vaatimuksia esimerkiksi siitä, että Naton itälaajentumiselle pitää panna piste ja että Naton joukot pitäisi vetää vuoden 1997 jälkeen sotilasliittoon liittyneistä maista.

– Nämä uhkavaatimukset ovat omanlaistaan muskeleiden esittelyä, voimannäyttöä, sen osoittamista, että Venäjä on hyökkäyskannalla, myös diplomatiassa. Se on yritys pakottaa länsi myönnytyksiin, ukrainalainen politiikan asiantuntija Volodymyr Fesenko sanoo Kiovasta.

– Ikävä kyllä Venäjä käyttää länteen hyvin voimakasta sotilaallis-psykologista, sotilaallis-poliittista painostusta, Ukrainaan hyökkäämisen uhkaa. Se on kiristystä. Nimitän sitä psykologiseksi hyökkäykseksi, yksityisen Penta-tutkimuslaitoksen johtaja Fesenko sanoo.

– Pikemminkin he odottavat myönnytyksiä yksittäisissä kysymyksissä, Fesenko pohtii.

– Näistä kysymyksistä, joilla on sotilaallinen, sotilastekninen luonne, jotka liittyvät turvallisuuskysymyksiin, voi keskustella, niistä pitää keskustella. Itse asiassa minusta tuntuu, että tässä on mahdollisuuksia sopia, Moshes sanoo.

Venäjä on lisännyt joukkojaan Ukrainan rajan läheisyydessä, mikä on nostattanut Ukrainassa ja länsimaissa huolta Venäjän mahdollisista hyökkäisaikeista. Maxar Technologies -yhtiön satellittikuva esittää Venäjän kalustoa Klimovossa 13 kilometrin päässä Ukrainan rajasta 19. tammikuuta.

Ukraina: huolta muttei paniikkia

– Tärkein syy on, että sota on jatkunut vuodesta 2014, hän muistuttaa.

Vuosien 2014–2015 kuuman vaiheen jälkeen Ukrainassa ei ole nähty yhtä rajuja taisteluita, mutta asemasota jatkuu, ja ukrainalaisia sotilaita kuolee yhä rintamalinjalla jatkuvasti. Ukrainan rajan läheisyydessä on jatkuvasti ollut suuria määriä Venäjän joukkoja. Uhkia Venäjän uudesta hyökkäyksestä on noussut julkisuuteen toistuvasti.

Kuva: EyePress News/Shutterstock/All Over Press

Laajamittainen sota yhä epätodennäköinen

Moshes huomauttaa, että Venäjän johto on esittänyt retoriikassaan ukrainalaiset ja venäläiset yhtenä kansana, mihin sopisi huonosti verinen sota tätä toista kansanosaa vastaan.

Moshes katsoo, että Venäjä voi halutessaan tehdä Ukrainalle kyberhyökkäysten kaltaista haittaa ja kasvattaa edelleen jännitteitä, esimerkiksi pitämällä joukkonsa Valko-Venäjällä, jonne ne on lähetetty sotilasharjoituksiin.

– Nyt tilanne on toinen. Länsi toisaalta varoittaa Venäjää aiempaa vakavimmista pakotteista ja toisaalta yksittäiset länsimaat antavat Ukrainalle aseita.

Nainen tarkasteli sodassa kaatuneiden Ukrainan taistelijoiden muistoseinää Kiovassa 21. tammikuuta. Itä-Ukrainan sota on vaatinut yli 14 000 kuolonuhria.

Moshes: Lännen pakotepuhe ei vakuuta Kremliä

– Ikävä kyllä läntinen retoriikka ei ole lainkaan vakuuttavaa, Moshes sanoo. Historiallisesti länsi on puhunut paljon pakotteista. Puheet ovat olleet kovempia kuin teot.

Moshes: Ukraina on jo osa lännen turvallisuuspiiriä

Ulkopoliittisen insituutin Arkady Moshes arvioi, että Ukrainasta on jo tullut osa lännen turvallisuuspiiriä. Se on jotain, mitä Venäjä ei ole halunnut ja mitä länsi on pyrkinyt välttämään.