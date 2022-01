Rokotuspassi tulee käyttöön Ranskassa maanantaina – perustuslakineuvosto hyväksyi tunteita herättävän lain

Pariisissa tarkastettiin ravintolan edustalla terveyspassia maanantaina. Sitä on vaadittu viime kesästä lähtien, ja siihen on oikeuttanut myös tuore negatiivinen koronatestitulos. Uutta rokotuspassia ei saa testituloksella.

BORDEAUX Joulukuun puolivälistä alkaen työstetty rokotuspassilaki sai tänään perjantaina lopullisen hyväksyntänsä, kun Ranskan perustuslakineuvosto hyväksyi lain vain pienin rajauksin.

Tämä tarkoittaa sitä, että maanantaista alkaen käytännössä kaikissa julkisissa tiloissa, kokoontumisissa ja liikennevälineissä vaaditaan rokotuspassia kaikilta yli 16 vuotta täyttäneiltä.

Ilman rokotusta pääsee kuitenkin ruokakauppojen lisäksi esimerkiksi presidentinvaalitilaisuuksiin sekä muihin poliittisiin kokoontumisiin.

Jean-Luc Mélenchonia lukuun ottamatta kaikki presidentinvaaliehdokkaat ovat kuitenkin ilmoittaneet vaativansa rokotuspassia tilaisuuksissaan tai tilaisuuksia on siirretty myöhemmäksi. Koronarajoituksia voimakkaasti kritisoinut äärivasemmistoehdokas on silti luvannut tarjolle maskeja ja käsigeeliä.

Pääministeri Jean Castex kertoi rokotuspassilain mukanaan tuomista muutoksista jo eilen hallituksen viikottaisessa koronatiedotustilaisuudessa. Tällä kerralla tilaisuuteen kohdistui tavallista enemmän huomiota lain lisäksi myös siksi, että Ranskassa tuoreet tartuntaluvut ovat olleet ennätyksellisiä – pahimmillaan uusia tapauksia löydettiin yli 464 000 vuorokaudessa.

Niin sanottu terveyspassi, "Pass sanitaire" on ollut käytössä jo viime kesästä alkaen. Sitä on vaadittu ravintoloissa, kahviloissa, teattereissa, liikennevälineissä ja lähes kaikkialla, missä on koolla ihmisiä. Passiin on vaadittu joko rokotussarja tai tuore negativinen testitulos.

Ranskan koko väestöstä noin 75,5 prosentilla on kahden rokotteen suoja koronaa vastaan, Suomessa luku on 73,9 prosenttia. (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) Kuva: Sebastien Nogier / EPA /AOP

Rokotuspassiin, "Pass vaccinal" (siirryt toiseen palveluun), eivät enää testitulokset kelpaa. Monet ovat vältelleet rokotuksia käymällä yhtenään testeissä, jotka ovat tulleet myös kalliiksi.

Pääministeri valotti tiedotustilaisuudessa myös rokotuspassin myötä tulevista lievennyksistä nykyisiin rajoituksiin: helmikuun toisesta päivästä alkaen maskin käyttö ei ole enää pakollista ulkona ja 16. helmikuuta yökerhot ja discot voisivat avata taas ovensa, kuten myös baareissa voi nauttia juomia seisaaltaan.

Kouluissa ollaan nyt lähiopetuksessa, mutta testirumbassa ja tiukassa, osin jopa sekavassa ohjeistuksessa positiivisten tapauksen varalta. Näihin tulee helpotuksia maaliskuun alussa.

Tarkoitus on suojella rokottamattomia

Kyseessä on ensimmäinen koronapandemian tiimoilta Ranskassa säädetty laki, josta on käyty myös vakavaa perustuslaillista keskustelua. Suurimmat kysymykset ovat miten sitä valvotaan, keitä se koskee ja kuinka kauan se on voimassa.

Ranskassa yksityishenkilöt eivät saa vaatia henkilötodistuksen näyttämistä, joten laki ei voi edellyttää esimerkiksi ravintoloissa henkilökuntaa varmistamaan passin esittäjän henkilöllisyyttä. Passilla huijaaminen on siten mahdollista, mutta passin tarkastajia kehotetaan tarkkaavaisuuteen.

Bordeaux’n keskustassa olevassa kauppakeskuksessa olisi päässyt nyt perjantaina iltapäivällä jonottamatta rokotettavaksi. Vastaavia rokotuspisteitä on ympäri Ranskaa. Halukkaat saavat rokotuksen helposti ja nopeasti. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Alun perin lakia kaavailtiin kaikille yli 12-vuotiaille, mutta nyt se koskee vain 16 vuotta täyttäneitä. Nykyisen terveyspassin käyttö jatkuu 12–16-vuotiaille.

Hyväksytty laki on voimassa toistaiseksi, vaikka Ranskan parlamentin ylähuone vaati laille määräaikaa. Terveysministeri Olivier Véranin mukaan laki on voimassa "tarpeellisen kauan, mutta ei yhtään tarpeellista pitempään". Kriteerinä käytetään vapaina olevia sairaapaikkoja.

Taustalla halu pitää yhteiskunta auki

Ranskan rokotuspassin juuret ovat viime syksyssä, kun Kansallisen terveysturvallisuuden neuvosto oli huolissaan ranskalaisten edelleen liian matalasta rokotustasosta. Kansainvälisesti se oli jo varsin hyvä, mutta deltavariantin myötä tulleen neljännen aallon edessä terveysasiantuntijat olivat huolissaan tulevasta.

Jo tuossa vaiheessa kokemukset terveyspassin käytöstä olivat hyviä: sen avulla pystyttiin välttämään laajamittaiset rajoitustoimet.

Joulukuussa numerot puhuivat myös puolestaan. Kansainvälisen selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan heinäkuun puolivälin ja joulukuun välisenä aikana terveyspassin avulla säästettiin Ranskassa kuusi miljardia euroa ja bruttokansantuote oli 0,6 prosenttiyksikköä parempi kuin se olisi ollut ilman passia. Kuolleita olisi ollut noin 4 000 enemmän.

Lauantaiset mielenosoitukset ovat hiipuneet viime aikoina, mutta 8. tammikuuta, juuri ennen rokotuspassilain käsittelyä Kansalliskokouksessa, vastustajia oli hieman enemmän liikkeellä. Kuvassa olevassa bannerissa “vapaus, veljeys ja tasa-arvo” on väännetty muotoon “vapaus, totuus ja yhtenäisyys”. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Hallitus ehdottikin tiukennuksia terveyspassiin 17. joulukuuta, ja terveysministeri Véran totesi seuraavana päivänä, että Ranskassa ei ole mahdollista määrätä rokotuspakkoa, kuten Itävallassa, joten pakko täytyy "verhota" rokotuspassin muotoon.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa, New Yorkissa on ollut käytössä ravitsemusliikkeissä ja yleisötilaisuuksissa rokotuspassi elokuusta alkaen.

Laki aiottiin käsitellä nopeasti ja saada voimaan 15. tammikuuta alkaen, jotta se vaikuttaisi jo omikronvariantin aiheuttamaan viidenteen aaltoon.

Ranskan kansalliskokous, eli parlamentin alahuone ja senaatti pääsivät sopuun lakitekstin yksityiskohdista kahden viikon väännön jälkeen. Ranskassa laki ei voi astua voimaan ilman perustuslakineuvoston siunausta, joka nyt perjantaina saatiin.

Neuvosto rajasi tosin lakia siten, että se ei koske poliittisia tilaisuusia. Lisäksi neuvosto vaatii, että lakia noudatetaan vain tarpeellisen ajan.

Lähes viisi miljoonaa rokottamatonta

Rokotuspassilla on luonnollisesti kiivaita vastustajia, eivätkä he kaikki ole rokotusvastaisia. Osa vastustajista karsastaa valvontaa tai passin pakonomaisuutta, ja osalle kyse on enemmänkin presidentti Emmanuel Macronin sekä hänen hallituksensa vastustamisesta.

Lain käsittelyn aikaan jokalauantaiset mielenosoitukset jatkuivat hieman voimistuneina. Myös kansanedustajien uhkailut ja häirintä nousivat ennätyksellisiin mittoihin. He saivat tappouhkauksia ja muutamien edustajien autoja poltettiin.

Vasemmanpuoleisessa mielenosoittajan julisteessa vaaditaan totuutta ja kysytään, ovatko joka kolmas kuukausi otettavat riokotukset tarpeellisia. Toinen toteaa kansalaisten olevan huijattuja, jaettuja ja raivoissaan. Kuva: Jari Mäkinen / Yle

Ranskassa on Santé Publique Francen mukaan tähän mennessä 53,4 miljoonaa yli 5-vuotiasta saanut kaksi rokotetta ja heistä 32,8 miljoonaa ovat saaneet kolmannen annoksen. Rokottamattomia yli viisivuotiaita on noin viisi miljoonaa.

On todennäköistä, että rokotuspassin käyttöönotto ei saa aikaan yhtä suurta ryntäystä rokotusasemille kuin terveyspassi sai aikaan kesällä. Monet rokottamattomista ei yksinkertaisesti halua rokotusta, vaikka sen saaminen on nyt erittäin helppoa.

Rokotuspassilaki houkuttelee rokottamiseen myös siten, että passin saa voimaan vuorokauden sisällä ensimmäisen rokotuksen ottamisesta. Toinen rokotus pitää ottaa kuukauden sisällä, jotta passi myös pysyisi voimassa.