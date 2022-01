20 vuotta esiintynyt Scandinavian Hunks lopettaa vaikka tanssiryhmään olisi tulijoita – "Kolme sähköpostia odottamassa, että pääsisikö mukaan"

Vuosien mittaan Hunkseissa on tanssinut yli kahden käden sormilla laskettava määrä miehiä. Ja tulijoita on aina riittänyt.

Karsintojen päätteeksi käytiin vielä harjoituskeikoilla ja vasta sitten oli valmis Hunksien riveihin. Hunkseihin on ollut vuosien varrella useampia rekrytointitilaisuuksia ja pääsykokeisiin on aina riittänyt kymmeniä innokkaita.

"Teitä on kiva katsoa, kun teillä on niin hauskaa keskenänne"

– Sieltä on tullut sellaista palautetta, että teitä on niin kiva katsoa, kun teillä on keskenään niin hauskaa lavalla. Kun joku sanoo, että kokee meidän ilon lavalla, niin silloin se show on myös jotain muutakin kuin vain rintalihaksia ja hauiksia.