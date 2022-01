Kumpi on ekologisempi, nyhtökaura vai kananmuna? Elintarvikeala suoltaa kilpaa tietoa ruuan ympäristövaikutuksista, mutta moni kuluttaja on ymmällään

Sekä eläinperäisestä kananmunasta että kasvipohjaisesta Nyhtökaurasta on hiljattain laskettu hiilijalanjälki ja vesijalanjälki.

Nyhtökauran hiilijalanjälki on yhdeltä tuotetulta kilolta 2,3-3,5 kiloa hiilidioksidiekvivalenttiyksikköä ja kananmunan keskimääräinen hiilijalanjälki on 1,7 kg CO2-ekv/kg .

Molempien proteiinin lähteiden luvut ovat pieniä. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki (siirryt toiseen palveluun) on hieman yli 10 000 kg CO2-ekvivalenttia vuodessa. Kun syömme kananmunia keskimäärin 12,5 kiloa vuodessa per henkilö, kulutuksen päästöjä tulee runsaat 21 kg. Jos kulutamme saman verran Nyhtökauraa, jälki on hieman isompi.