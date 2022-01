Britannia ja Irlanti vähentävät rajoituksia, tautihuippua odottava Puola alkaa tarjota ilmaisia pikatestejä – korona etenee eri tahtiin Euroopassa

Britannia

Britanniassa tartuntaennätyksiä aiheuttanut omikronaalto näyttää ohittaneen huippunsa, kertoo The Guadian (siirryt toiseen palveluun) . Lauantaina maassa kirjattiin 76 807 uutta tartuntaa, kun kaksi viikkoa aiemmin tartuntoja havaittiin 176 191.

Irlanti

Myös Irlanti näyttää ohittaneen nykyisen korona-aallon tartuntahuipun. Tartuntojen määrä on laskenut pari viikkoa.

Saksa

Puola

38 miljoonan asukkaan Puolassa koronarokotteita on annettu vähemmän kuin Euroopan unionissa keskimäärin.

Puola on asettanut vain vähän koronarajoituksia, eikä niitäkään valvota kovin tarkasti. Pääministeri Mateusz Morawiecki kehotti perjantaina puolalaisia tekemään etätöitä.

Venäjä

Venäjällä on kehitetty useita koronarokotteita, mutta vain noin puolella venäläisistä on täysi rokotesuoja, sillä rokotevastaisuus on Venäjällä voimakasta.