Suomi-talot tunnetaan maailmalla, mutta kotimaassa ne on unohdettu – sodanjälkeiset talopaketit olivat suuri vientimenestys

Nuppu-koira istuu omalla paikallaan Helsingin Marttilassa. Sen valtaistuin on jääkaapin vieressä, ja sinne se luo kaihoisia katseita.

Nuppu ja emäntänsä Marja Honkakorpi asuvat suomalaisittain harvinaisessa talossa. Koti on Puutalo oy:n tyyppirakennus nimeltään Mäntykoto.

Se on yksi niistä taloista, joita yritys alkoi tuottaa 1940-luvulla, jotta sodan aiheuttama asuntokriisi saataisiin ratkaistua.

Helsingin Marttilaan rakennettiin 1940-luvulla koteja sotainvalideille. Alueella on edelleen kahdenlaisia Puutalo oy:n tyyppitaloja: Mäntykotoa ja Metsäkotoa.

– Minulle merkitsee valtavasti se, mikä tämän talon historia on, miksi tämä on rakennettu ja keille, sanoo Helsingin Marttilassa asuva Marja Honkakorpi. Puutalo oy:n talossa viihtyy myös Nuppu-koira.

– Ihastuin ideologiaan, historiaan ja tarinaan tämän talon ja alueen takana. Tämä on ihmisen kokoinen, sopiva, täällä ei ole mitään turhaa. Mutta toisaalta täällä on kaikki tarvittava, hän sanoo.

Kaupat tehdessään Honkakorpi ei vielä tiennyt hankkineensa palan suomalaisen arkkitehtuurin historiaa. Vasta talonkirjoista selvisi, että rakennus on Puutalo oy:n elementeistä koottu.

Valtaosa yrityksen tuotannosta päätyi aikoinaan maailmalle ja sodan synnyttämä voimanponnistus unohtui. Nyt Puutalo oy:n menestystarina on esillä Arkkitehtuurimuseossa New Standards -näyttelyssä.

Mukana kaikki nauloja myöten

– Jos hankki Puutalo oy:n talon, paketissa tuli mukana kaikki osat nauloja myöten. Nykynäkökulmasta voisi verrata, että nämä olivat ikään kuin Ikea-paketteja, sanoo Aalto yliopiston tutkijatohtori ja yksi New Standards -näyttelyn kuraattoreista Laura Berger .

Pysyviä asuintaloja, sellaisia kuin Nupun ja Marja Honkakorven koti, Suomeen jääneistä oli vain pari tuhatta. Loput olivat armeijan tarpeisiin tehtyjä parakkeja, joista iso osa on jo hävinnyt.

– Olen aina hämmästellyt, miten täällä on voinut asua kuusihenkinen perhe ja vielä sukulaisia. Miten he ovat mahtuneet? Nykystandardeilla tämä on omakotitaloksi hyvin pieni.