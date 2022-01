Kolme pormestaria, murhatutkija, 25-vuotias pintakäsittelijä, poliitikkoja, hoitajia ja lääkäreitä – tällainen on Suomen suurin aluevaltuusto

Suomessa on vähän pormestareita, mutta tulevassa Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustossa heitä on kolme.

Naisia on Pirkanmaan aluevaltuutetuista 57 prosenttia ja miehiä 43 prosenttia. 80 prosenttia aluevaltuutetuista on kunnanvaltuutettuja tai kansanedustajia ennestään.

Kansanedustajat läpi

Tulevaisuuden nimiä

Esimerkiksi perussuomalaisten äänikärjessä on kaksi nuorta. 25-vuotias Miko Bergbom on keräämässä selvästi eniten puolueensa ääniä. Bergbom on pintakäsittelijä Sastamalasta. Hän on Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja ja keräsi jo kuntavaaleissa todella paljon ääniä.