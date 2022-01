Pääministerin lähipiiriä, pormestarikonkareita ja tunnettu lääkäri: he ovat Suomen suurimman hyvinvointialueen ääniharavat

Pirkanmaan ääniharavaksi nousee politiikan tuttuja nimiä. Kun äänistä on laskettu yli 60 prosenttia, ääniharavaksi on nousemassa Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly (sd.)

68-vuotias Lyly on tunnettu ay-taustastaan, hän oli aikaisemmin SAK:n puheenjohtaja.

Anna-Kaisa Ikonen oli Tampereen edellinen pormestari Lauri Lylyä ennen. Ikonen on ollut monissa vaaleissa puolueensa ääniharava, kuten pääministeri Sanna Marin on ollut SDP:lle.

44-vuotias Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopistosta.

30-vuotias kansanedustaja Ilmari Nurminen nousi viime vaaleisssa Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti ja nousi eduskuntaan jo vuonna 2015. Nurminen on Sastamalasta kotoisin ja siirtyi sieltä Tampereen kunnallispolitiikkaan. Valtakunnan julkisuutta hän on saanut pääministeri Sanna Marinin kaveruudesta.