Mihin äänestysprosentti nousee, valitaanko aluevaltuustoihin myös nuoria ja miten käy keskustan ja perussuomalaisten? Seuraa vaali-iltana ainakin näitä

Aluevaltuutetut päättävät muun muassa siitä, missä on terveysasemia, kuinka paljon rahaa on paloasemille ja minkä verran panostetaan lastensuojeluun.

1. Kuinka korkealle äänestysprosentti nousee?

Vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta arvioi ennakkoäänestysprosentin perusteella , että aluevaaleissa on yhä mahdollista ylittää 50 prosentin äänestysaktiivisuus.

Koska kyseessä ovat Suomen ensimmäiset aluevaalit, on äänestysaktiivisuutta hankala ennakoida.

2. Nouseeko valtuustoon paljon naisia? Käyttävätkö valtaa vanhemmat vai nuoremmat?

Kaikkiaan ehdokkaita aluevaaleissa on yli 10 000.

3. Valitaanko valtuustoon oman kuntasi ehdokkaita?

Kyselyssä 39 prosenttia vastanneista kertoi äänestävänsä mieluiten oman kotikunnan ehdokasta. 30 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ehdokkaan edustama puolue tai ryhmä painaa valinnassa eniten. 16 prosenttia katsoi, että tärkeintä on se, että ehdokas on itselle tuttu.

4. Kuinka monta sote-ammattilaista menee läpi?

5. Pääsevätkö kansanedustajaehdokkaat läpi heittämällä?

Osa ehdokkaista on jo valmiiksi politiikassa mukana. Osa on kuntansa valtuutettuja, mutta mukana on myös kansanedustajia. Tai molemmissa rooleissa jo vaikuttavia.